Владимир Зеленский попросил Грузию проявить милосердие. В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина тоже готова принять Саакашвили и обеспечить ему лечение.

Через несколько дней к этому обращению присоединилась президент Молдовы Майя Санду. Также свое беспокойство в связи с состоянием Саакашвили выражали Евросоюз и Госдеп США.

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Кобахидзе заявляет, что Саакашвили симулирует

Глава правящей партии "Грузинская мечта" заявил, что правительство Зеленского "принимало непосредственное участие в спецоперации" по отправке Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной.

Его заявление не может иметь особого значения. А у Санду, если не ошибаюсь, сидит 6 президент Молдовы. Санду должна позаботиться о своем президентском заключенном, который до сих пор находится в тюрьме,

– добавил Кобахидзе.

Очевидно, он подразумевает пятого президента Молдовы Игоря Додона. Его задержали в этом году 24 мая. Додону предъявили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе в незаконном обогащении и госизмене. После этого суд несколько раз отправлял под домашний арест. Пока адвокаты пятого президента Молдовы ведут несколько исков о защите чести и достоинства, также в суде находится дело "Игорь Додон против Майи Санду".

Кобахидзе также подчеркнул, что заседание суда, к которому Саакашвили был подключен дистанционно, использовали для очередной попытки ввести всех в заблуждение.

"Сегодня мы увидели еще одну симуляцию. Однако похоже, что для этого тоже нужен талант, и это была очень бездарная симуляция", – считает политик.

По его словам, причиной аномально быстрого похудения Саакашвили стали "выборочное питание" и ранее сделанная операция на желудке. Кроме этого, глава правящей партии заявил, что сейчас идет манипуляция медицинскими данными, а все статьи о тяжелом состоянии Саакашвили – проплаченные и заказные.

"Ответственность за Саакашвили как заключенного несут государственные органы и он находится на попечении", – подытожил Кобахидзе.

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Кратко о состоянии Саакашвили

С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, в том числе кахексии – потере веса, угрожающего жизни. Также в его организме обнаружили повышенные дозы бария, висмута и ртути.

Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили. Представители руководящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и сам себе вредит, чтобы добиться выхода на свободу.

Адвокаты Саакашвили подали ходатайство об отсрочке наказания и освобождении политика по состоянию здоровья. Процесс третьей попытки начался в Тбилисском городском суде 22 декабря.

Бывший президент Грузии, на транспортировку которого в суд не дали разрешения врачи, был подключен к нему дистанционно. Спустя время защита заявила, что Саакашвили понадобилась помощь врачей и подключение прервали.