Об этом 24 канала рассказала депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. По ее словам, к отравлению может быть причастен российский диктатор Владимир Путин, он считает Саакашвили своим врагом.
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Грузинские власти способствовали отравлению
Хатия Деканоидзе убеждена, что в отравлении Михеила Саакашвили не обошлось без нынешних пророссийских грузинских властей.
Самое главное – то, что очень много подобных исторических фактов. Магницкий, президент Ющенко, Крамарта и все и люди, которые были не только отравлены, но и Путин постоянно о них говорил, что эти люди являются врагами лично для него,
– сказала Деканоидзе.
Относительно Саакашвили депутат сказала, что в 2008 году после российской агрессии против Грузии, Путин открыто сказал, что сделает все, чтобы наказать Махеила.
Грузинская депутат убеждена, что Путин отравил Саакашвили: смотрите видео
Учитывая это, Деканоидзе не сомневается, что Саакашвили отравили, но в наказание за это не верит из-за значительного влияния олигархов и пророссийских настроений в грузинских властях.
Единственное, что сейчас возможно – это перевезти Михеила за границу,
– сказала Деканоидзе.
Состояние здоровья Саакашвили: что известно
- После приезда в Грузию в октябре 2021 года, где на Саакашвили было возбуждено уголовное дело, политика арестовали, и он сразу же объявил голодовку.
- Судебные процессы продолжаются уже больше года, но существенного прогресса в политически мотивированных делах нет. Экс-президент прекратил голодовку после того, как у него начались проблемы со здоровьем.
- В общем, его врачи имеют предположение по 34 болезням, среди которых туберкулез и деменция.
- Врач Саакашвили сообщил, что у политика тяжелое отравление из-за наличия в организме тяжелых металлов