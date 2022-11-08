Врачи подозревают у Михеила Саакашвили туберкулез и деменцию. Об этом заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.

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Саакашвили болеет 34 болезнями

В общей сложности заключенного политика проверяют на 34 заболевания. По словам его адвоката, речь идет о предполагаемых диагнозах, их пока не установили окончательно. Он говорит, что это пока подозрения, и в этом направлении ведется работа.

Я имею в виду деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях,

– отметил Хачапуридзе.

Ранее родственники Саакашвили сообщали, что у него могут быть 17 разных диагнозов.

Примите во внимание! Саакашвили пройдет курс лечения в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Туда его перевезли прямо из тюрьмы. Саакашвили попал в больницу утром 12 мая. В палате Михеила Саакашвили ввели жесткие меры безопасности. Все окна затемнили специальными шторами, чтобы он ни с кем не общался. Сама палата расположена на 5 этаже, чтобы не было соблазна сбежать.

Что случилось с грузинским политиком

Саакашвили заочно приговорили к 6 годам заключения из-за злоупотребления служебным положением. Он 8 лет не приезжал в Грузию. Но все же 1 октября 2021 Саакашвили вернулся, где его и задержали. Тогда же он объявил, что будет голодать.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит.

У Саакашвили начались проблемы со здоровьем. Была информация даже о судорогах, вызванных энцефалопатией Вернике. Это одно из самых тяжелых осложнений от голодовки.

Уже 20 ноября Саакашвили перестал голодать из-за проблем со здоровьем.

Недавно Саакашвили написал письмо Андрею Садовому, где поддержал украинцев в борьбе против россиян.

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