Врачи подозревают у Михеила Саакашвили туберкулез и деменцию. Об этом заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.
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Саакашвили болеет 34 болезнями
В общей сложности заключенного политика проверяют на 34 заболевания. По словам его адвоката, речь идет о предполагаемых диагнозах, их пока не установили окончательно. Он говорит, что это пока подозрения, и в этом направлении ведется работа.
Я имею в виду деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях,
– отметил Хачапуридзе.
Ранее родственники Саакашвили сообщали, что у него могут быть 17 разных диагнозов.
Что случилось с грузинским политиком
- Саакашвили заочно приговорили к 6 годам заключения из-за злоупотребления служебным положением. Он 8 лет не приезжал в Грузию. Но все же 1 октября 2021 Саакашвили вернулся, где его и задержали. Тогда же он объявил, что будет голодать.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит.
- У Саакашвили начались проблемы со здоровьем. Была информация даже о судорогах, вызванных энцефалопатией Вернике. Это одно из самых тяжелых осложнений от голодовки.
- Уже 20 ноября Саакашвили перестал голодать из-за проблем со здоровьем.
- Недавно Саакашвили написал письмо Андрею Садовому, где поддержал украинцев в борьбе против россиян.