Вице-спикер Сейма Польши планировала навестить двух заключенных в Грузии. В частности, третьего президента Михеила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Николаза Гварамия.

Задержание Саакашвили в Грузии: все известные подробности и реакции стран

Почему во встрече с Саакашвили отказали

Малгожата Гошевская наведалась с визитом в Грузию. Однако должностные лица не позволили увидеть Саакашвили и Ники Гварамию.

Вице-спикер Сейма Польши подчеркнула, что это уже второй отказ во встрече с заключенными.

Мне не дали возможности увидеть, в каком они состоянии… Сам факт того, что президент страны и директор одного из крупнейших оппозиционных телеканалов заключен, говорит не в пользу этой страны,

– подчеркнула Гошевская.

Также чиновник отметила, что ранее неоднократно навещала других заключенных в Грузии. По словам Гошевской, на этот раз отказ обосновали тем, что он не является ни родственником заключенных, ни депутатом парламента Грузии.

Больно на него смотреть, похудел на 20 килограммов, – Ясько о состоянии Саакашвили

Что нужно знать о деле Саакашвили

Михеил Саакашвили приехал в Грузию на муниципальные выборы в октябре 2021 года. Он находился в розыске из-за возбужденных уголовных дел.

Вскоре политика задержали. Грузинские власти утверждали, что Саакашвили не получат помилования.

В качестве протеста чиновник объявил голодовку. У политика ухудшилось состояние здоровья. Врачи настаивали на реабилитации.

Также Сааакашвили жаловался на избиение в тюремной больнице. Заметим, что у Саакашвили есть украинское гражданство. В феврале 2022 года наше государство официально признало политика потерпевшим череду избиений в тюрьме.

В апреле Саакашвили заявил, что практически выиграл дело в ЕСПЧ.

Стоит посмотреть – Состояние Саакашвили серьезно ухудшилось: смотрите видео