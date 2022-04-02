Мол, победа точно будет за ним, поскольку якобы есть все предпосылки. Он об этом написал в своем фейсбуке 2 апреля.

Ранее Украина признала Саакашвили потерпевшим из-за избиения в тюрьме

Тот же суд отклонил другую его жалобу

Саакашвили сказал, что говорится об одном из исков, которые он подал. Но не указал, о каком именно, но назвал Министерство юстиции Грузии жалким.

Мой фактический иск полностью удовлетворен. "Суд не разделяет никакого аргумента правительства. Всего за несколько месяцев я жду полного судебного празднования из Страсбурга. Уверен, что ничто не может помешать этому,

– написал политик.

В то же время СМИ сообщили о не таком приятном для него известии. "Эхо Кавказа" пишет, что этот же суд отказался рассматривать жалобу экс-президента на неправильное обращение с ним в тюрьме.

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