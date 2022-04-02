Мовляв, перемога точно буде за ним, оскільки нібито є всі передумови. Він про це написав у своєму фейсбуці 2 квітня.

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Той же суд відхилив іншу його скаргу

Саакашвілі сказав, що мовиться про один із позовів, які він подав. Але не вказав, про який саме, але назвав Міністерство юстиції Грузії жалюгідним.

Мій фактичний позов повністю задоволений. "Суд не поділяє жодного аргументу уряду. Всього за кілька місяців я чекаю повного судового святкування зі Страсбурга. Впевнений, що ніщо не може завадити цьому,

– написав політик.

Водночас того ж дня ЗМІ повідомили про не таку приємну для нього звістку. "Эхо Кавказа" пише, що цей же суд відмовився розглядати скаргу експрезидента на неналежне поводження з ним у в'язниці.

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