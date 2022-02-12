Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пояснила, что потерпевшим Саакашвили признали в соответствии статьи 55 Уголовного кодекса.

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Еще ранее Саакашвили сообщал об избиении в тюремной больнице. Это якобы произошло во время этапирования политика. Затем врач Саакашвили заявил, что видел повреждения на теле политика.

Итак, 14 января начали производство по данному факту. Речь идет о превышении служебных полномочий грузинскими правоохранителями.

Денисова подчеркнула, что политику нанесли физический и моральный ущерб.

Текст поста Людмилы Денисовой:

Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины.

14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Михеила Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии во время содержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Признание Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему нанесен физический и моральный ущерб неправомерными действиями сотрудников правоохранительных органов Грузии.

Указанный процессуальный статус дает основания Михеилу Саакашвили в дальнейшем воспользоваться своими правами как потерпевшего на разных стадиях уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 56 указанного Кодекса.

Дело гражданина Украины Михеила Саакашвили и в дальнейшем находится на моем контроле.