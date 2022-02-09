Соответствующее видео было обнародовано на странице политика в фейсбуке с комментарием "Слава Украине". Во время исполнения гимна Саакашвили держал в руках флаг.
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Видео также поделилась политик Елизавета Ясько – любимая Саакашвили. Она открыла детали.
Сегодня Михаил Саакашвили в поддержку Украины и украинцев во время очередного судебного заседания исполнил Государственный Гимн Украины с флагом Украины в руках,
– рассказала Ясько.
Саакашвили на суде спел гимн Украины: смотрите видео
Саакашвили пришел в футболке "За свободу Украины"
- На судебное заседание 4 февраля Саакашвили пришел в футболке с надписью "За свободу Украины". Политик обратился к украинцам и признался, что ему стыдно за позицию грузинских властей. Она "побоялась назвать имя агрессора в резолюции в поддержку Украины".
- Саакашвили заметил: он страдает, что не может сейчас быть вместе с украинцами в это тяжелое время.
- Кроме того, политик добавил: грузинский народ – на стороне Украины.
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