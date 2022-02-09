Відповідне відео оприлюднили на сторінці політика у фейсбуці з коментарем "Слава Україні". Під час виконання гімну Саакашвілі тримав у руках прапор.
Зауважте Будь-який крок може кардинально порушити здоров'я, – лікарі про стан Саакашвілі
Відео також поділилася політикиня Єлизавета Ясько – кохана Саакашвілі. Вона розкрила деталі.
Сьогодні Михайло Саакашвілі на підтримку України та українців під час чергового судового засідання виконав Державний Гімн України з прапором України у руках,
– розповіла Ясько.
Саакашвілі на суді заспівав гімн України: дивіться відео
Саакашвілі прийшов у футболці "За волю України"
- На судове засідання 4 лютого Саакашвілі прийшов у футболці із написом "За волю України". Політик звернувся до українців та зізнався, що йому соромно за позицію грузинської влади. Вона "побоялася назвати ім’я агресора в резолюції на підтримку України".
- Саакашвілі зауважив: він страждає, що не може зараз бути разом з українцями у цей важкий час.
- Окрім того, політик додав: грузинський народ – на боці України.
До теми – Стан Саакашвілі серйозно погіршився: дивіться відео