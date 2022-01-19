Тоді ж він оголосив голодування, а згодом його здоров'я суттєво погіршилося. Один із медиків Георгій Григолія заявив, що востаннє колишнього президента оглядали 11 січня.

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Саакашвілі необхідне лікування за трьома напрямами – зняти стрес, психотерапія має бути багатосторонньою, і треба провести медикаментозне лікування,

– сказав Георгій Григолія.

За словами медика, "будь-який радикальний крок може кардинально порушити здоров'я Саакашвілі".

Своєю чергою омбудсменка Ніно Ломджарія зазначила, що рекомендації альтернативної групи лікарів, яка спостерігає за станом здоров'я політика, виконуються не в повному обсязі.

"Зокрема рекомендації стосовно фізичної та психологічної реабілітації експрезидента" – додала вона.

Зверніть увагу! Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Ув'язнення Саакашвілі: що відомо

Саакашвілі ще на початку вересня 2021 року публічно заявив, що має намір приїхати до Грузії на день муніципальних виборів 2 жовтня. Там політик перебував у розшуку.

Ввечері 2 жовтня прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі розповів, що Саакашвілі затримали. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що Саакашвілі не отримає помилування.

Він оголосив голодування. У грузинському МОЗ прокоментували стан Саакашвілі – оцінили як задовільний. Запевнили, що політик не потребує лікування за межами країни.

Втім, психологи стверджують, що у колишнього президента Грузії – синдром посттравматичного стресового розладу. Вони наполягають на тому, що політику потрібна реабілітація.

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