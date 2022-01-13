Зокрема політик заявив, що очікує на звернення до Генеральної прокуратури України. Про це політик заявив 12 січня.

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Саакашвілі заявив, що очікує на реакцію України у його справі

Я хочу звернутись до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення,
– заявив політик українською мовою.

Він також пояснив, що це є екстериторіальна юрисдикція України, адже це стосується громадянина України.

"Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати", – висловив сподівання Саакашвілі.

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Повний текст публікації Міхеіла Саакашвілі

Я хочу звернутись до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, бо це стосується громадянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати.