Зокрема політик заявив, що очікує на звернення до Генеральної прокуратури України. Про це політик заявив 12 січня.

До теми Саакашвілі погрожує протестом: вимагає, аби допустили незалежних лікарів

Саакашвілі заявив, що очікує на реакцію України у його справі

Я хочу звернутись до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення,

– заявив політик українською мовою.

Він також пояснив, що це є екстериторіальна юрисдикція України, адже це стосується громадянина України.

"Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати", – висловив сподівання Саакашвілі.

Міхеіла Саакашвілі звернувся до українців: дивіться відео

Важливо. У жовтні 2021 року Міхеіл Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Коротко про повернення Саакашвілі в Грузії

Восени 2021 року Міхеіл Саакашвілі повернувся у Грузію. 1 жовтня його арештували, у цей же день політик оголосив голодування.

20 листопада 2021 року, після майже двох місяців голодування Саакашвілі таки припинив його. Сталося це після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі.

9 грудня 2021 року у Тбілісі стартував суд через про незаконний перетин політиком кордону.

У чому влада Грузії звинувачує Саакашвілі – дивіться відео

Повний текст публікації Міхеіла Саакашвілі

Я хочу звернутись до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, бо це стосується громадянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати.