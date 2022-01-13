В частности политик заявил, что ожидает обращения в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом политик заявил 12 января.
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Саакашвили заявил, что ожидает реакции Украины по его делу
Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение,
– заявил политик на украинском языке.
Он также пояснил, что это экстерриториальная юрисдикция Украины, ведь это касается гражданина Украины.
"Я очень жду, что вы на это будете реагировать", – выразил надежду Саакашвили.
Михеил Саакашвили обратился к украинцам: смотрите видео
Коротко о возвращении Саакашвили в Грузию
- Осенью 2021 года Михеил Саакашвили вернулся в Грузию. 1 октября его арестовали, в этот же день политик объявил голодовку.
- 20 ноября 2021 года, после почти двух месяцев голодовки, Саакашвили все же прекратил ее. Произошло это после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.
- 9 декабря 2021 года в Тбилиси стартовал суд о незаконном пересечении политиком границы.
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Полный текст публикации Михеила Саакашвили
Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать.