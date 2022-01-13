В частности политик заявил, что ожидает обращения в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом политик заявил 12 января.

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Саакашвили заявил, что ожидает реакции Украины по его делу

Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение,

– заявил политик на украинском языке.

Он также пояснил, что это экстерриториальная юрисдикция Украины, ведь это касается гражданина Украины.

"Я очень жду, что вы на это будете реагировать", – выразил надежду Саакашвили.

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Важно. В октябре 2021 года Михеил Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.

Коротко о возвращении Саакашвили в Грузию

Осенью 2021 года Михеил Саакашвили вернулся в Грузию. 1 октября его арестовали, в этот же день политик объявил голодовку.

20 ноября 2021 года, после почти двух месяцев голодовки, Саакашвили все же прекратил ее. Произошло это после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.

9 декабря 2021 года в Тбилиси стартовал суд о незаконном пересечении политиком границы.

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Полный текст публикации Михеила Саакашвили

Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать.