Зараз Саакашвілі перебуває в Руставській в'язниці. Про вимоги від Саакашвілі повідомив його адвокат Шота Тутберідзе.
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"Якщо ці вимоги не будуть виконані пенітенціарною службою до 6 січня, Михайло Саакашвілі звернеться до крайньої форми протесту", – заявив адвокат.
Саакашвілі не дозволяють спілкуватися шляхом обміну записками, як це було раніше.
Саакашвілі у в'язниці: що відомо
- 29 вересня експрезидент Грузії таємно приїхав на Батьківщину.
- Його одразу ж затримали та відвезли у в'язницю у місті Руставі.
- Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня, висловлюючи так протест.
- Наприкінці листопада через погіршення стану здоров'я його перевели до госпіталю, де він припинив голодування.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.
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