Сам Саакашвілі напередодні оприлюднив заяву, що, найімовірніше, не буде присутнім у залі через стан здоров'я.

Читайте також Саакашвілі не зможе телефонувати найближчі 2 місяці: адвокат назвав рішення смішним

У Грузії стартував суд над Саакашвілі

У Тбіліському міському суді 9 грудня почався процес щодо незаконного перетину кордону Грузії ексглавою держави та громадянином України Міхеілом Саакашвілі.

Прокурор Леван Вепхадзе розповів журналістам, що на засіданні сторона звинувачення надасть докази, які вважає переконливими. Адже Саакашвілі офіційно не перетинав державний кордон і перебуває у Грузії.

У результаті слідчих дії також встановлено, хто йому допомагав на території України. Це колишній топпосадовець з силової структури попередньої влади,

– зазначив Вепхадзе.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали невдовзі після його таємного приїзду до Грузії перед виборами 2 жовтня.

Ув'язнення Саакашвілі: що відомо

Після затримання політик оголосив голодування. Справи проти себе він вважає політично вмотивованими.

У тюрмі стан здоров'я Саакашвілі значно погіршився, а медики повідомили, що у нього розвинулось одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Це неврологічний розлад, який може завдати ураження головного мозку.

20 листопада експрезидент Грузії припинив голодування через погіршення самопочуття. Це сталося після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі.

До речі, про боротьбу Саакашвілі у Грузії: дивіться відео