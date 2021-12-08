Адвокат Саакашвілі Шота Тутберідзе дізнався про рішення 8 грудня. Він вважає його смішним, тому що Саакашвілі і до того був обмежений у телефонних дзвінках.
Важливо Мін'юст Грузії оштрафували за поширення відео з Саакашвілі
Чому ухвалили таке рішення
У Мін'юсті пояснили, що Міхеїл Саакашвілі нібито порушив Кодекс ув'язнених у Глданській в'язниці. Відтак, його притягнули до дисциплінарної відповідальності.
Збиток, який заподіяв Саакашвілі, становить 70 ларі.
Однак адвокат вважає постанову не аргументованою.
Фактичних обставин справи не досліджено. Зокрема, не розслідується причина, через яку Міхеїл Саакашвілі зіпсував пристрій. Причина в тому, що його (Саакашвілі – 24 канал) викрали і з ним поводилися нелюдяно,
– запевнив адвокат.
Він заявив, що обов'язково оскаржуватиме це рішення у суді.
Саакашвілі у в'язниці: коротко
- Політик повернувся в Грузію 1 жовтня. Його одразу ж взяли під варту, а Саакашвілі у цей же день оголосив голодування.
- Стан здоров'я політика значно погіршився, а медики запевнили, що у нього розвинулось одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Це неврологічний розлад, який може завдати ураження головного мозку.
- Саакашвілі припинив голодування 20 листопада через погіршення самопочуття.