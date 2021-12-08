Адвокат Саакашвілі Шота Тутберідзе дізнався про рішення 8 грудня. Він вважає його смішним, тому що Саакашвілі і до того був обмежений у телефонних дзвінках.

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Чому ухвалили таке рішення

У Мін'юсті пояснили, що Міхеїл Саакашвілі нібито порушив Кодекс ув'язнених у Глданській в'язниці. Відтак, його притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Збиток, який заподіяв Саакашвілі, становить 70 ларі.

Довідка. Раніше директор тюремної лікарні заявив, що в палаті Саакашвілі – пошкоджений кардіомонітор. Мовилось про те, що під час заселення до палати Саакашвілі чинив опір співробітникам та пошкодив кардіомонітор.

Однак адвокат вважає постанову не аргументованою.

Фактичних обставин справи не досліджено. Зокрема, не розслідується причина, через яку Міхеїл Саакашвілі зіпсував пристрій. Причина в тому, що його (Саакашвілі – 24 канал) викрали і з ним поводилися нелюдяно,

– запевнив адвокат.

Він заявив, що обов'язково оскаржуватиме це рішення у суді.

Саакашвілі у в'язниці: коротко