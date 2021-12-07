Окрім того, на відео зафіксували, як ув'язненого Саакашвілі силою доставляли з реанімобіля до палати тюремної лікарні. Мін'юст оштрафували відповідно до першого пункту 44 статті закону Грузії "Про захист персональних даних".

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Служба державного інспектора Грузії наголосила, що на деяких оприлюднених кадрах Саакашвілі зображений у приватній формі. Окрім того, фотографії, на яких політик вживає харчові добавки, – це порушення гідності людини, яка оголосила про голодування.

Також порушенням гідності Саакашвілі є відео, як його – оголеного вище пояса – примусово ведуть до палати.

Мін'юст має видалити з фейсбуку та усіх сайтів усі персональні дані Саакашвілі, які містять відео та аудіо.

Ясько б'є на сполох через стан Саакашвілі

Єлизавета Ясько – кохана Саакашвілі – б'є на сполох через стан здоров'я Саакашвілі. Політикиня розповіла, що у в'язниці її коханого лікували психотропними препаратами. Саакашвілі раніше їх не вживав.

Окрім того, препарат політику давали у великих дозах.

За словами Ясько, вихідні були дуже тривожними. Політикиня заявила, що використання таких препаратів – це фармакологічні тортури. Це може стати причиною для серйозного міжнародного скандалу.

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