У Тбілісі 29 листопада проходив суд у справі Саакашвілі. Однак рішення по суті на ньому не прийняли.

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Суд у справі Саакашвілі перенесли

Натомість суд вирішив перенести засідання на 23 грудня. Причиною стали зіткнення поблизу будівлі суду, які спалахнули між поліцією і прихильниками колишнього глави держави.

На цьому засіданні був і сам Саакашвілі. Хоча раніше Мін'юст Грузії неодноразово відмовляв політику у присутності в залі суду через заходи безпеки та ризик погіршення стану здоров'я. Йому пропонували брати участь у процесі онлайн або проводити судові засідання у в'язниці, однак політик відмовлявся.

Заяви ексглави Грузії на суді

Саакашвілі зазначив, що весь світ вражений тим, що "він говорить через цю скляну стіну замість того, щоб вільно пересуватися по створеній ним країні".

Всі знають, що я не повинен сидіти у в'язниці, тому що всі звинувачення проти мене сфабриковані й політично мотивовані,

– заявив політик.

Далі він перейшов на англійську мову, наголосивши, що звертається до "міжнародних партнерів Грузії", і розповів, що його катували, били, принижували та "не по-людськи чинили".

Затримання та стан Саакашвілі: коротко