В Тбилиси 29 ноября проходил суд по делу Саакашвили. Однако решение по сути на нем не приняли.

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Суд по делу Саакашвили перенесли

Зато суд решил перенести заседание на 23 декабря. Причиной стали столкновения у здания суда, которые вспыхнули между полицией и сторонниками бывшего главы государства.

На этом заседании был и сам Саакашвили. Хотя ранее Минюст Грузии неоднократно отказывал политику в присутствии в зале суда из-за мер безопасности и риска ухудшения состояния здоровья. Ему предлагали участвовать в процессе онлайн или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик отказывался.

Заявления экс-главы Грузии на суде

Саакашвили отметил, что весь мир поражен тем, что "он говорит через эту стеклянную стену вместо того, чтобы свободно передвигаться по созданной им стране".

Все знают, что я не должен сидеть в тюрьме, потому что все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы,

– заявил политик.

Далее он перешел на английский язык, подчеркнув, что обращается к "международным партнерам Грузии", и рассказал, что его пытали, били, унижали и "не по-человечески поступали".

Задержание и состояние Саакашвили: коротко