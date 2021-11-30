В Тбилиси 29 ноября проходил суд по делу Саакашвили. Однако решение по сути на нем не приняли.
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Суд по делу Саакашвили перенесли
Зато суд решил перенести заседание на 23 декабря. Причиной стали столкновения у здания суда, которые вспыхнули между полицией и сторонниками бывшего главы государства.
На этом заседании был и сам Саакашвили. Хотя ранее Минюст Грузии неоднократно отказывал политику в присутствии в зале суда из-за мер безопасности и риска ухудшения состояния здоровья. Ему предлагали участвовать в процессе онлайн или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик отказывался.
Заявления экс-главы Грузии на суде
Саакашвили отметил, что весь мир поражен тем, что "он говорит через эту стеклянную стену вместо того, чтобы свободно передвигаться по созданной им стране".
Все знают, что я не должен сидеть в тюрьме, потому что все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы,
– заявил политик.
Далее он перешел на английский язык, подчеркнув, что обращается к "международным партнерам Грузии", и рассказал, что его пытали, били, унижали и "не по-человечески поступали".
Задержание и состояние Саакашвили: коротко
- Михеил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября, его сразу арестовали. В этот же день он объявил голодовку.
- Из-за этого состояние здоровья политика значительно ухудшилось. У Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике – неврологическое расстройство, которое характеризуется возможным поражением головного мозга.
- Бывший президент Грузии прекратил голодовку 20 ноября. Это произошло после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.
- На днях врачи диагностировали у третьего президента Грузии посттравматическое стрессовое расстройство.