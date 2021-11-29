Саакашвили в суде заявил, что он здесь не для того, чтобы "стать частью написанной комедии". Также он говорит, что его подвергали пыткам.

Кстати Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

Обращение к украинцам

Саакашвили, имеющий украинское гражданство, сказал, что вернулся в Грузию из-за "безумной" любви к своей родине. По словам политика, ему каждую ночь снилась Грузия. Также он отметил, что в Украине оставил высокооплачиваемую и престижную должность.

Я хочу проинформировать вас о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и также научился этому в Украине. Я очень вам благодарен!

– добавил Саакашвили.

Обратите внимание! Сегодня в суде слушают дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Саакакашвили, кроме того, обвиняют по делу о разгроме офиса компании ИМЕДИ. Ранее в Минюсте Грузии предлагали политику лишь дистанционное участие в процессе.

Что известно о задержании Саакашвили в Грузии