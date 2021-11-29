Саакашвілі в суді заявив, що він тут не для того, щоб "стати частиною написаної комедії". Також він каже, що його піддавали тортурам.

До речі Лікарі діагностували у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад

Звернення до українців

Саакашвілі, який має українське громадянство, сказав, що повернувся до Грузії через "шалену" любов до своєї батьківщини. За словами політика, йому щоночі снилась Грузія. Також він зауважив, що в Україні залишив високооплачувану та престижну посаду.

Я хочу проінформувати вас про те, що щодо мене використовували тортури й нелюдську поведінку, але я тримаюся і також навчився цього в Україні. Я дуже вам вдячний!

– додав Саакашвілі.

Зверніть увагу! Сьогодні в суді слухають справу про розгін мітингу 7 листопада 2007 року. Саакакашвілі, крім того, обвинувачують у справі про розгром офісу компанії ІМЕДІ. Раніше у Мін'юсті Грузії пропонували політику лиш дистанційну участь у процесі.

Що відомо про затримання Саакашвілі у Грузії