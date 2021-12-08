Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе узнал о решении 8 декабря. Он считает его смешным, потому что Саакашвили и до этого был ограничен в телефонных звонках.

Важно Минюст Грузии оштрафован за распространение видео из Саакашвили

Почему приняли такое решение

В Минюсте объяснили, что Михеил Саакашвили якобы нарушил Кодекс заключенных в Глданской тюрьме. Следовательно, его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ущерб, причиненный Саакашвили, составляет 70 лари.

Однако адвокат считает постановление не аргументированным.

Фактические обстоятельства дела не исследованы. В частности, не расследуется причина, по которой Михеил Саакашвили испортил устройство. Причина в том, что его (Саакашвили – 24 канал) похитили и с ним обращались бесчеловечно,
– заверил адвокат.

Он заявил, что обязательно будет обжаловать это решение в суде.

Саакашвили в тюрьме: коротко

  • Политик вернулся в Грузию 1 октября. Его сразу же заключили под стражу, а Саакашвили в этот же день объявил голодовку.
  • Состояние здоровья политика значительно ухудшилось, а медики заверили, что у него развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство, которое может нанести поражение головного мозга.
  • Саакашвили прекратил голодовку 20 ноября из-за ухудшения самочувствия.