Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе узнал о решении 8 декабря. Он считает его смешным, потому что Саакашвили и до этого был ограничен в телефонных звонках.

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Почему приняли такое решение

В Минюсте объяснили, что Михеил Саакашвили якобы нарушил Кодекс заключенных в Глданской тюрьме. Следовательно, его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ущерб, причиненный Саакашвили, составляет 70 лари.

Справка. Ранее директор тюремной больницы заявил, что в палате Саакашвили – поврежден кардиомонитор. Речь шла о том, что во время заселения в палату Саакашвили сопротивлялся сотрудникам и повредил кардиомонитор.

Однако адвокат считает постановление не аргументированным.

Фактические обстоятельства дела не исследованы. В частности, не расследуется причина, по которой Михеил Саакашвили испортил устройство. Причина в том, что его (Саакашвили – 24 канал) похитили и с ним обращались бесчеловечно,

– заверил адвокат.

Он заявил, что обязательно будет обжаловать это решение в суде.

Саакашвили в тюрьме: коротко