Світлину політика опублікувала його кохана, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько. Вона передала Саакашвілі футболку, коли відвідувала його цього тижня.

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Саакашвілі звернувся до українців

Політик на суді звернувся до українських співвітчизників. Саакашвілі сказав, що йому соромно за позицію грузинської влади.

Я страждаю, що не можу зараз бути разом із вами, в цей важкий час. І мені соромно за холодну позицію грузинської влади, яка побоялася назвати ім’я агресора в резолюції на підтримку України,

– заявив політик.

Однак він додав, що народ Грузії – на боці України.

Що відомо про ув'язнення Саакашвілі

Саакашвілі поїхав до Грузії на день муніципальних виборів 2 жовтня, хоч він перебував у розшуку на Батьківщині. Проти нього була відкрита низка кримінальних справ.

Ввечері 2 жовтня повідомили, що політика затримали. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що Саакашвілі не отримає помилування.

У знак протесту чиновник оголосив голодування. Його здоров'я стало погіршуватись, але у грузинському МОЗ казали, що стан Саакашвілі – задовільний.

За твердженням психологів, у колишнього президента Грузії – синдром посттравматичного стресового розладу. Вони наполягають на тому, що політику потрібна реабілітація.

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