Світлину політика опублікувала його кохана, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько. Вона передала Саакашвілі футболку, коли відвідувала його цього тижня.
Читайте також Будь-який крок може кардинально порушити здоров'я, – лікарі про стан Саакашвілі
Саакашвілі звернувся до українців
Політик на суді звернувся до українських співвітчизників. Саакашвілі сказав, що йому соромно за позицію грузинської влади.
Я страждаю, що не можу зараз бути разом із вами, в цей важкий час. І мені соромно за холодну позицію грузинської влади, яка побоялася назвати ім’я агресора в резолюції на підтримку України,
– заявив політик.
Однак він додав, що народ Грузії – на боці України.
Що відомо про ув'язнення Саакашвілі
- Саакашвілі поїхав до Грузії на день муніципальних виборів 2 жовтня, хоч він перебував у розшуку на Батьківщині. Проти нього була відкрита низка кримінальних справ.
- Ввечері 2 жовтня повідомили, що політика затримали. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що Саакашвілі не отримає помилування.
- У знак протесту чиновник оголосив голодування. Його здоров'я стало погіршуватись, але у грузинському МОЗ казали, що стан Саакашвілі – задовільний.
- За твердженням психологів, у колишнього президента Грузії – синдром посттравматичного стресового розладу. Вони наполягають на тому, що політику потрібна реабілітація.
До теми – Стан Саакашвілі серйозно погіршився | На цю хвилину: