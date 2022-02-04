Фотографию политика опубликовала его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько. Она передала Саакашвили футболку, когда навещала его на этой неделе.

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Саакашвили обратился к украинцам

Политик на суде обратился к украинским соотечественникам. Саакашвили сказал, что ему стыдно за позицию грузинских властей.

Я страдаю, что не могу сейчас быть вместе с вами в это трудное время. И мне стыдно за холодную позицию грузинских властей, которые побоялись назвать имя агрессора в резолюции в поддержку Украины,

– заявил политик.

Однако он добавил, что народ Грузии – на стороне Украины.

Что известно о заключении Саакашвили

Саакашвили уехал в Грузию на день муниципальных выборов 2 октября, хотя он находился в розыске на родине. Против него был открыт ряд уголовных дел.

Вечером 2 октября сообщили, что политика задержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Саакашвили не получит помилования.

В знак протеста чиновник объявил голодовку. Его здоровье стало ухудшаться, но в грузинском Минздраве говорили, что состояние Саакашвили – удовлетворительное.

По утверждению психологов, у бывшего президента Грузии – синдром посттравматического стрессового расстройства. Они настаивают на том, что политику нужна реабилитация.

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