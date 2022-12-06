Экспертное заключение предоставил американский врач Дэвид Смит. По его словам, в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии Саакашвили лаборатория NMS Labs обнаружила тяжелые металлы, ртуть и мышьяк.
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Кроме того, анализы показали ряд болезней политика и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.
Результаты исследования
Дэвид Смита из Сан-Франциско штата Калифорния рассказал, что он специалист по клинической токсикологии и медицине зависимости. Его привлекли изучить состояние здоровья Саакашвили, провести токсикологические исследования биологических образцов.
Также исследования проводили, чтобы определить, нуждается ли политик в лечении и детоксикации за пределами Грузии. По результатам анализа Саакашвили отравили тяжелыми металлами.
Большинство из этих веществ не может присутствовать в организме Саакашвили в результате медицинского лечения, – считает Дэвид Смит.
Последствия лечения
Эксперт отметил, что лекарства, которые употреблял Саакашвили, обладают рядом побочных эффектов и вызывают зависимость. Следовательно, это привело к "дисфункции мозга".
"Я также отмечаю, что Фенибут (лекарство – 24 канал) является препаратом, который может вызвать длительный период абстиненции. Применение вышеупомянутой схемы лечения является злоупотреблением наркотическими средствами, что приводит к повышенному риску заболеваемости и смертности", – говорится в экспертном заключении.
Дэвид Смит считает, что Саакашвили следует срочно перевести в соответствующее медицинское учреждение для обследования и немедленной детоксикации.
Реакция властей Грузии: что известно
- Политика приговорили к 6 годам тюрьмы из-за злоупотребления служебным положением.
- Об отравлении Саакашвили заявили его адвокат и мать. Однако Пенитенциарная служба Грузии отрицает это.
- В конце ноября ведомство отметило, что у него нет никаких доказательств отравления. Чиновники заверили, что Саакашвили имеет надлежащее медицинское наблюдение.