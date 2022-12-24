Об этом 24 каналу рассказал грузинский политолог Гела Васадзе. По его словам, наиболее вероятно, что Михеил Саакашвили был отравлен, ведь в его организме были найдены тяжелые металлы.
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Спасти Саакашвили
Украина и Молдова больше всего настаивают на вывозе политика на лечение за границу. Политолог убежден, что Украина это делает из-за того, что Саакашвили – гражданин Украины, а Молдова – из-за порядочности Майи Санду.
Кроме того, Гела Васадзе уверен, что коренным образом на ситуацию может повлиять президент США Джо Байден, который может спасти бывшего президента Грузии и который называл его своим другом.
Грузинский политолог рассказал, как издеваются над Саакашвили: смотрите видео
Политолог отметил, что надеется на то, что во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне поднимался вопрос о спасении Саакашвили, а самому Байдену не нужно даже делать громких публичных заявлений, а достаточно передать просьбы по дипломатическим каналам.
Удивить меня можно только приятным, я удивлюсь, если это произойдет, но хотелось бы очень сильно, потому что это позорная страница вообще всей истории Грузии,
– заявил политолог.
По мнению Васадзе, самое страшное, что может произойти с Михеилом Саакашвили – "превращение в овоща", что могут сделать с ним в заключении.
"Не обязательно человека убивать. Если не дай бог, превратить человека в "овощ", то это может быть страшнее убийства", – сказал Гела Васадзе.
Судилище над Саакашвили: что известно
- Действующие грузинские власти настолько оскорблены экспрезидентом, что арестовали его при первой же возможности. Сам Саакашвили называет себя "Узником Кремля" из-за того, что правящую партию Грузии возглавляет олигарх Иванишвили, которого называют личным другом Путина.
- Своим визитом Саакашвили хотел поддержать грузинскую оппозицию накануне местных выборов, но пророссийские власти все же смогли получить большинство по результатам выборов.
- Против политика было возбуждено 3 уголовных дела, а заочно его осудили на 6 лет. В заключении у экс-президента началось ухудшение здоровья, а сам политик объявил голодовку. Судебные процессы продолжаются, но Саакашвили пытаются не допустить судебных заседаний.