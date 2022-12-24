Про це 24 каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе. За його словами, найбільш вірогідно, що Міхеіл Саакашвілі був отруєний, адже в його організмі було знайдено важкі метали.
Читайте також "Неможливо дивитися, як він помирає": Україна готова прийняти Саакашвілі
Врятувати Саакашвілі
Україна та Молдова найбільше наполягають на вивезенні політика на лікування за кордон. Політолог переконаний, що Україна це робить через те, що Саакашвілі – громадянин України, а Молдова – через порядність Майі Санду.
Окрім цього, Гела Васадзе впевнений, що докорінно на ситуацію може вплинути президент США Джо Байден, який може врятувати колишнього президента Грузії і який називав його своїм другом.
Грузинський політолог розповів, як знущаються над Саакашвілі: дивіться відео
Політолог зазначив, що має сподівання на те, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні піднімалось питання про порятунок Саакашвілі, а самому Байдену не потрібно навіть робити гучних публічних заяв, а достатньо передати прохання дипломатичними каналами.
Здивувати мене можна тільки приємним, я здивуюсь, якщо це відбудеться, але хотілося б дуже сильно, бо це ганебна сторінка взагалі всієї історії Грузії,
– заявив політолог.
На думку Васадзе, найстрашніше, що може статись із Міхеілом Саакашвілі – "перетворення на овоча", що можуть зробити із ним в ув'язненні.
"Не обов'язково людину вбивати. Якщо не дай боже, перетворити людину на "овоча", то це може бути страшніше за вбивство", – сказав Гела Васадзе.
Судилище над Саакашвілі: що відомо
- Чинна грузинська влада настільки ображена на експрезидента, що ув'язнила його за першої ж можливості. Сам Саакашвілі називає себе "В'язнем Кремля" через те, що правлячу партію Грузії очолює олігарх Іванішвілі, якого називають особистим другом Путіна.
- Своїм візитом Саакашвілі хотів підтримати грузинську опозицію напередодні місцевих виборів, але проросійська влада все ж змогла отримати більшість за результатами виборів.
- Проти політика було відкрито 3 кримінальні справи, а заочно його засудили на 6 років. В ув'язненні у експрезидента почалось погіршуватись здоров'я, а сам політик оголосив голодування. Судові процеси тривають, але Саакашвілі намагаються не допустити на судові засідання.