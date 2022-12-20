Наша держава забезпечить Саакашвілі належне лікування. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Стан Саакашвілі суттєво погіршився: Лубінець звернувся до Грузії

Неможливо дивитися в прямому ефірі, як помирає людина, яку знаєш. Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу,

– наголосив Подоляк.

Тому він додав, що Україна готова прийняти Сакашвілі, а також закликав Грузію зробити правильний вибір.

Що відомо про стан Саакашвілі

Колишній президент перебуває в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі. Його стан здоров'я погіршився, зокрема, й через тривале голодування. Однак також політика, схоже, отруїли. У його крові знайшли важкі метали, ртуть і миш'як.

Експертиза встановила, що ліки, які вживав Саакашвілі, мають низку побічних ефектів і спричиняють залежність. Відтак, це привело до "дисфункції мозку".