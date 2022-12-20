Наша держава забезпечить Саакашвілі належне лікування. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Неможливо дивитися в прямому ефірі, як помирає людина, яку знаєш. Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу,
– наголосив Подоляк.
Тому він додав, що Україна готова прийняти Сакашвілі, а також закликав Грузію зробити правильний вибір.
Що відомо про стан Саакашвілі
Колишній президент перебуває в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі. Його стан здоров'я погіршився, зокрема, й через тривале голодування. Однак також політика, схоже, отруїли. У його крові знайшли важкі метали, ртуть і миш'як.
Експертиза встановила, що ліки, які вживав Саакашвілі, мають низку побічних ефектів і спричиняють залежність. Відтак, це привело до "дисфункції мозку".
- Напередодні президент Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав Грузію проявити милосердя та перевести Саакашвілі на лікування за кордон. Він наголосив, те, що зараз відбувається з Саакашвілі – це знущання.
- 15 грудня Міністерство закордонних справ України закликало владу Грузії дозволити колишньому президенту цієї країни Міхеїлу Саакашвілі пройти лікування у одній з європейських або американських клінік.