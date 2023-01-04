Про це під час телемарафону повідомила депутатка парламенту Грузії, голова фракції "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе. Вона зазначила, що у Саакашвілі уже налічується 20 діагнозів.

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Схуд ще на 25 кілограмів

Знаєте, ситуація дуже складна. Він втратив дуже багато ваги – коли я востаннє його бачила, він важив близько 73 кілограмів – близько 25 кілограмів з моменту переведення його до лікарні,

– зауважила Деканоїдзе.

За її словами, анамнез колишнього президента Грузії налічує близько 20 діагнозів. У Саакашвілі постійна підвищена температура, яку не можуть збити. Та й самі лікарі не розуміють, від чого лікують його. Найгірше те, що в організмі політика виявили сліди важких металів. Також наявна інтоксикація, яка може мати наслідки для здоров'я.

Як зазначила Деканоїдзе, стан Саакашвілі, з моменту його переведення до лікарні, не покращується. Важливо також пам'ятати, що він – політичний в'язень. Зауважимо, що на цьому наголошують також високопосадовці низки країн, які спостерігають за ситуацією у Грузії.

Крім того, вона додала, що невдовзі отримувати інформацію про стан здоров'я Саакашвілі буде складніше. Парламент ухвалив закон, який унеможливить доступ до нього.

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