У Саакашвілі діагностували важке отруєння через наявність в організмі важких металів. Про це раніше розповів його лікар.

Зауважте Саакашвілі отруїли за наказом Путіна: до цього могла докластися й влада Грузії

Грузія не вступить в ЄС, якщо Саакашвілі помре

Депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський заявив, що принципово необхідно провести паралелі між Саакашвілі та перспективами вступу Грузії в ЄС. Адже вони нерозлучні.

Європарламент ніколи не проголосує за членство Грузії в ЄС, якщо колишній президент буде в ув'язненні й помре у в'язниці,

– заявив Саріуш-Вольський.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський попросив владу Грузії проявити милосердя і дозволити Саакашвілі виїзд за кордон на лікування. Своєю чергою, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна теж готова прийняти політика.

Також до цього звернення приєдналася президентка Молдови Майя Санду. Окрім цього, свою стурбованість у зв'язку зі станом Саакашвілі висловлювали Євросоюз і Держдеп США.

Цікаво! Лідери ЄС на саміті 23 червня підтримали надання статусу кандидата у члени ЄС Україні та Молдові. Грузія ж кандидатом не стала.

Коротко про стан Саакашвілі

З моменту арешту 1 жовтня минулого року Саакашвілі схуд на понад 42 кілограми. Незалежна експертиза заявила про 20 діагнозів, зокрема кахексію – втрату ваги, що загрожує життю. Також в його організмі виявили підвищені дози барію, вісмуту і ртуті.

Влада Грузії не визнає важкий стан Саакашвілі. Представники керівної партії та уряду стверджують, що експрезидент прикидається і сам собі шкодить, щоб домогтися виходу на свободу.

Адвокати Саакашвілі подали клопотання про відстрочку покарання і звільнення політика за станом здоров'я. Процес із третьої спроби розпочався в Тбіліському міському суді 22 грудня.

Лікарі не дали дозволу на транспортування Саакашвілі. Тому він взяв участь в засіданні дистанційно. Через деякий час захист заявив, що експрезидентові знадобилася допомога лікарів і підключення перервали.