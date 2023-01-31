Мать Саакашвили заявила, что его самочувствие снова ухудшилось. Политик снова терял сознание. Ночью он упал и ударился. Кроме того, у Саакашвили существенно повышенная температура (около 39 градусов).

Обратите внимание Саакашвили становится только хуже: в Одессе люди вышли на митинг в его поддержку

Сейчас состояние политика можно охарактеризовать как критическое.

То, что Саакашвили находится в реанимации, подтвердил его адвокат. Тем временем в больнице все опровергают.

Важно! Украина официально обращалась к властям Грузии с просьбой разрешить Саакашвили выехать на лечение – в Украину или любую другую европейскую страну. Подробности рассказал Михаил Подоляк. Он признался, что очень уважает Саакашвили и считает его "фигурой исторического масштаба".

Соратники Саакашвили уверены, что политика отравили. Хатия Деканоидзе – депутат парламента Грузии – отметила, что к этому может быть причастен Владимир Путин.

Самое главное – то, что очень много подобных исторических фактов. Магницкий, президент Ющенко, Крамарта и все и люди, которые были не только отравлены, но и Путин постоянно о них говорил, что эти люди являются врагами лично для него,

– сказала Деканоидзе.

Также она убеждена, что не обошлось и без действующих властей страны.