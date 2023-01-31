Мати Саакашвілі заявила, що його самопочуття знову погіршилося. Політик знову втрачав свідомість. Серед ночі він впав й побився. Окрім того, у Саакашвілі – суттєво підвищена температура (близько 39 градусів).

Зверніть увагу Саакашвілі стає тільки гірше: в Одесі люди вийшли на мітинг на його підтримку

Наразі стан політика можна схарактеризувати як критичний.

Те, що Саакашвілі перебуває у реанімації, підтвердив також його адвокат. Тим часом у лікарні все спростовують.

Важливо! Україна офіційно зверталася до влади Грузії з проханням дозволити Саакашвілі виїхати на лікування – в Україну або будь-яку іншу європейську країну. Деталі розповів Михайло Подоляк. Він зізнався, що дуже поважає Саакашвілі та вважає його "фігурою історичного масштабу".

Соратники Саакашвілі переконані, що політика отруїли. Хатія Деканоїдзе – депутатка парламенту Грузії – зауважила, що до цього може бути причетний Владімір Путін.

Найголовніше – те, що дуже багато таких історичних фактів. Магніцький, президент Ющенко, Крамарту і всі і люди, які були не тільки отруєні, а й Путін постійно про них казав, що ці люди є ворогами особисто для нього,

– сказала Деканоїдзе.

Також вона переконана, що не обійшлося й без чинної проросійської влади країни.