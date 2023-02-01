Про це президент розповів під час спільної пресконференції з главою Австрії Александром Ван дер Белленом. Він додав, що Саакашвілі – громадянин України.
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Зеленський прокоментував ситуацію з Саакашвілі
Президент розповів, що йому передавали фото ув'язненого Міхеїла Саакашвілі.
Колись він був президентом Грузії. Міхеїл Саакашвілі. Їх (фото – 24 Канал) передав Давид Арахамія. Я хотів би, щоб ви подивилися, який він має вигляд. Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії... Що вони роблять – вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли й зараз потроху його, вибачте, вбивають,
– заявив Зеленський.
Він також назвав це публічним катуванням громадянина України, наголосивши, що преса повинна це бачити.
"Я не обговорюю питання – за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики та демократії Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щодня. І я думаю, що мають на меті його вбити", – підсумував глава держави.
Що відбувається із Саакашвілі
- Грузинський та український політик Михеїл Саакашвілі перебуває в ув'язненні на Батьківщині з 2021 року. На початку грудня американський лікар Девід Сміт повідомив, що його стан суттєво погіршився.
- Державного діяча намагалися отруїти – у зразках волосся та нігтів колишнього президента Грузії лабораторія NMS Labs знайшла важкі метали, ртуть і миш'як. Соратники та знайомі Саакашвілі переконані, що погіршення здоров'я політика є справою рук чинної грузинської влади.
- Нещодавно депутатка парламенту Грузії, голова фракції "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе зазначила, що у Міхеїла вже 20 різних діагнозів. У колишнього президента – постійна температура, яку не вдається збити, та інтоксикація організму. Його стан лише погіршився з моменту прибуття в лікарню.
- Високопосадовці багатьох країн, які спостерігають за ситуацією у Грузії, наголошують, що Міхеїл Саакашвілі – політичний в'язень, якого катує чинна влада.