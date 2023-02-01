Про це президент розповів під час спільної пресконференції з главою Австрії Александром Ван дер Белленом. Він додав, що Саакашвілі – громадянин України.

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Зеленський прокоментував ситуацію з Саакашвілі

Президент розповів, що йому передавали фото ув'язненого Міхеїла Саакашвілі.

Колись він був президентом Грузії. Міхеїл Саакашвілі. Їх (фото – 24 Канал) передав Давид Арахамія. Я хотів би, щоб ви подивилися, який він має вигляд. Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії... Що вони роблять – вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли й зараз потроху його, вибачте, вбивають,

– заявив Зеленський.

Він також назвав це публічним катуванням громадянина України, наголосивши, що преса повинна це бачити.

"Я не обговорюю питання – за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики та демократії Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щодня. І я думаю, що мають на меті його вбити", – підсумував глава держави.

Важливо! Україна офіційно зверталася до влади Грузії з проханням дозволити Саакашвілі виїхати на лікування – в Україну або будь-яку іншу європейську країну. Деталі розповів Михайло Подоляк. Він зізнався, що дуже поважає Саакашвілі та вважає його "фігурою історичного масштабу".

Що відбувається із Саакашвілі