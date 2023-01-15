Грузия во время вторжения России в 2008 году получила от Украины ЗРК "Бук", но теперь грузинское правительство решило не помогать Киеву, когда русские начали полномасштабную войну против нашей страны. Данилов заявил, что Украина помогала Грузии от всей души.

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Данилов упрекнул Грузию

По словам секретаря СНБО, Грузия должна воспользоваться моментом и бороться за свою независимость и освободить территорию, которую оккупировала Россия. Но, как говорит Данилов, Украине приходится бороться за независимость для Грузии и других стран.

Когда Украина помогала Грузии, мы это делали от всей души, мы понимали, что это наши друзья, это наши братья и наши партнеры. Я бы не хотел комментировать происходящее сегодня в Грузии. Я с самого начала считал бы необходимым, чтобы Грузия пользовалась моментом и так же, вместе с Украиной, боролась за свою независимость и территориальную целостность, но так случилось, что это мы сегодня боремся за независимость и для Грузии, и для других стран, такова наша судьба,

– сказал он.

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