Об этом рассказал временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов. Он отметил, что Киев последователен в запросах о предоставлении вооружения.

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"Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их новыми комплексами", – сказал Касьянов.

Украина не втягивает Грузию в войну

По словам временно поверенного, Украина имеет с Грузией существенные разногласия в ряде вопросов. В частности, речь идет о военной помощи, санкциях против России, визовом режиме для граждан страны-оккупанта, соблюдении законных прав и интересов Михеила Саакашвили.

Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и исключает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с Россией,

– отметил Касьянов.

Кто отказывается оказывать военную помощь для Украины