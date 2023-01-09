Грузия находится на стороне страны-агрессора, несмотря на то, что они откровенно не хотят это признавать, потому что осознают последствия для себя. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких.

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По его мнению, нужно разделять грузинский народ и грузинское государство и его правительство.

Если Беларусь является открытым союзником России, то государство Грузия, к сожалению, является скрытым или латентным ее союзником,

– считает политолог.

Он отметил, что через Грузию происходит очень много сделок с Россией – в плане параллельного импорта, перечисляются деньги.

"Обращаю внимание, что до сих пор в Украине можно получить денежные переводы из России. Это делается через банки третьих стран, в том числе через грузинские", – подчеркнул Гладких.

Грузинское общество поддерживает Украину, но есть вопросы

По мнению политолога, грузинское общество также амбивалентно. На демонстративном уровне они поддерживают Украину и имеют проукраинские настроения.

Но это не мешает им принимать российских беглецов от мобилизации, сдавать им квартиры, работать на их фирмах, помогать россиянам прокручивать те же сделки с финансовыми транзакциями.

– подчеркнул он.

По его словам, у нас часто говорят о том, что государство нужно отличать от общества. Но если государство не устраивает общество, то оно должно это демонстрировать. Если же этого не происходит, это означает, что в стране – репрессивный политический режим, который делает невозможными протесты. Или общество полностью удовлетворено государством и его позицией.

"Исходя из этого можно заключить, что грузинское общество более-менее соглашается с позицией, которую имеет сегодня грузинское правительство по войне в Украине", - подчеркнул он.

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Неприятное пятно на отношениях Украины и Грузии

Гладких вспомнил, что когда россияне напали на Грузию в 2008 году, в Украине также было неоднозначное восприятие этого конфликта.

Мы должны это тоже честно признать, чтобы не было так, что все грузины "бестолковые и неправильные", а мы "белые и пушистые". Но надо признать, что Грузия сегодня принадлежит к тем государствам, которые негласно поддерживают Россию.

– отметил он.

По его словам, люди ошибаются, но за ошибки все равно нужно отвечать. И если из-за этого возникают какие-то последствия, то эту вину нужно искупить.

"Это будет очень неприятное пятно на истории грузино-украинских отношений", – считает Валентин Гладких.

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