Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. До недавнего времени у ВСУ был дефицит ракет к "Букам", но с поставкой Sea Sparrow эта проблема будет решена.
Обратите внимание Украина получит ракеты Sea Sparrow: что о них известно и как ВСУ будут их использовать
По его словам, с каждым запуском советских ракет из "Буков" их запас уменьшается. К тому же ЗРК "Бук" не поставляли в советское время в страны Варшавского договора. Определенное количество имела Финляндия, получившая их уже 90-е годы от России.
"Надо понимать, что ракеты для "Бука" Украина сама не производит и брать их довольно сложно где. Ведь количество этих комплексов и ракет к ним у наших союзников крайне ограничено", - подчеркнул он.
Как Sea Sparrow решат проблему дефицита ракет к "Букам": смотрите видео
Теперь "Буки" не встанут "на парковку"
Военный эксперт отметил, что интеграция Sea Sparrow в "Бук" – это настоящая загадка, потому что научного ответа, как это произошло, не существует.
Это даже сложнее, чем интеграция противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM под крыло советских МиГ-29. Это сделали украинские инженеры в сотрудничестве с американскими,
– напомнил он.
Катков отметил, что была проведена огромная работа, и теперь все "Буки", которые есть в Украине, можно использовать для выполнения ими своих боевых задач.
"Sea Sparrow – достаточно популярная ракета. Сейчас она снимается с вооружения, однако есть значительные ее запасы. Ее возможности почти идентичны возможностям "Бука". Поэтому теперь вопрос, где брать ракеты к "Букам" с учетом Sea Sparrow, решен", – считает Олег Катков.
Ракеты Sea Sparrow, входящие в пакет помощи от США: что о них известно
- Белый дом объявил о новом пакете помощи 6 января. В него могут войти ракеты Sea Sparrow, которые будут использоваться на зенитно-ракетном комплексе "Бук".
- ВСУ смогут использовать Sea Sparrow для зенитно-ракетных комплексов "Бук" для обороны инфраструктуры во время массовых атак дронов-камикадзе. Sea Sparrow можно использовать не только для "Бука", но и для дешевой установки, которую, скорее всего, украинская сторона тоже получит.
- Военные эксперты заявляют, что Sea Sparrow можно выпускать как с моря, так и с суши. Украинские защитники научились использовать советские "Буки" для стрельбы по этим зенитным ракетам.