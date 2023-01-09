Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. До недавнего времени у ВСУ был дефицит ракет к "Букам", но с поставкой Sea Sparrow эта проблема будет решена.

Обратите внимание Украина получит ракеты Sea Sparrow: что о них известно и как ВСУ будут их использовать

По его словам, с каждым запуском советских ракет из "Буков" их запас уменьшается. К тому же ЗРК "Бук" не поставляли в советское время в страны Варшавского договора. Определенное количество имела Финляндия, получившая их уже 90-е годы от России.

"Надо понимать, что ракеты для "Бука" Украина сама не производит и брать их довольно сложно где. Ведь количество этих комплексов и ракет к ним у наших союзников крайне ограничено", - подчеркнул он.

Как Sea Sparrow решат проблему дефицита ракет к "Букам": смотрите видео

Теперь "Буки" не встанут "на парковку"

Военный эксперт отметил, что интеграция Sea Sparrow в "Бук" – это настоящая загадка, потому что научного ответа, как это произошло, не существует.

Это даже сложнее, чем интеграция противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM под крыло советских МиГ-29. Это сделали украинские инженеры в сотрудничестве с американскими,

– напомнил он.

Катков отметил, что была проведена огромная работа, и теперь все "Буки", которые есть в Украине, можно использовать для выполнения ими своих боевых задач.

"Sea Sparrow – достаточно популярная ракета. Сейчас она снимается с вооружения, однако есть значительные ее запасы. Ее возможности почти идентичны возможностям "Бука". Поэтому теперь вопрос, где брать ракеты к "Букам" с учетом Sea Sparrow, решен", – считает Олег Катков.

Ракеты Sea Sparrow, входящие в пакет помощи от США: что о них известно