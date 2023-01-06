О том, что США передадут Украине управляемые ракеты Sea Sparrow, сообщило издание Politico. Сколько ракет может получить Украина – пока неизвестно. 24 Канал решил разобраться, что это за ракеты и как они помогут Украине противостоять России.

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Как Украина сможет использовать ракеты

Ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Эта управляемая ракета, прежде всего, предназначена для установки на корабле. До сих пор единственной страной, которая имеет эту ракету для запуска из наземных установок, является Тайвань, который использует эти ракеты как часть системы Skyguard.

Сразу 500 таких ракет Тайвань получил на вооружение еще в 1991 году, пишет Defence Express.

Украина, очевидно, пока не может использовать ракеты на кораблях. И, как пишет Politico со ссылкой на собственные источники, украинским военным удалось наладить существующие пусковые установки "Бук" советского производства, чтобы стрелять из Sea Sparrow.



Украинский ЗРК "Бук" / Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Это означает, что независимо от версии ракеты вопрос запуска этих ракет из советских систем уже решен.

Почему передача Sea Sparrow положительное решение

Аналитики Defence Express заявляют, что решение США предоставить Украине ракеты Sea Sparrow – очень хорошая новость. Сообщается, что таких ракет на складах немало.

Следовательно, это позволит решить один из болезненных вопросов относительно дефицита ракет в советские системы. Аналитики, эксперты и официальные лица в Украине неоднократно заявляли, что Украина нуждается в боеприпасах.

Пуск ракеты Sea Sparrow: смотрите видео

Чем ракеты Sea Sparrow универсальны

Управляемые ракеты Sea Sparrow могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты. Поэтому снабжение этих ракет особенно актуально в контексте массированных российских ударов по Украине.

Что касается RIM-7 Sea Sparrow, то эта система производства Raytheon и General Dynamic была разработана еще в начале 1960 года на основе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, и после ряда модернизаций является важной частью эшелонированной системы противовоздушной обороны американских боевых кораблей,

– говорится в сообщении Defence Express.



Пуск ракеты Sea Sparrow / Фото navy.mil

Тактико-технические характеристики ракеты Sea Sparrow