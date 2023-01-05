Об этом журналистам сообщили американские официальные лица. Отмечают, что США пошлют Украине почти 3 миллиарда долларов военной помощи в большом пакете, включая десятки автомобилей Bradley.

Ранее США объявят о новом пакете военной помощи Украине: что туда может войти

Рекордный пакет помощи

Новый пакет будет включать помощь в 2,85 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим из предыдущих, сообщает AP.

Кроме Bradley, туда также войдут бронемашины HUMVEE, противоминустойкие транспортные средства с защитой MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов.

Новую помощь анонсировал представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Сообщалось, что туда могут войти установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Байден тоже подтвердил

Президент США Джо Байден 4 января также подтвердил, что Украина может получить броневики Bradley. Он сказал, что этот вопрос – уже на столе.

Накануне глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов тоже подтверждал, что Украина должна получить Bradley. Он не назвал точных терминов, но сказал, что ВСУ их очень ждут.

Характеристики Bradley