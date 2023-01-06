Про те, що США передадуть Україні керовані ракети Sea Sparrow, повідомило видання Politico. Скільки ракет може отримати Україна – наразі не відомо. 24 Канал вирішив розібратися, що ж це за ракети та як вони допоможуть Україні протистояти Росії.
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Як Україна зможе використовувати ракети
Ракети RIM-7 Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням. Ця керована ракета передусім призначена для встановлення на кораблі. Досі єдиною країною, яка має цю ракету для запуску з наземних установок є Тайвань, який використовує ці ракети як частину системи Skyguard.
Відразу 500 таких ракет Тайвань отримав на озброєння ще у 1991 році, пише Defence Express.
Україна очевидно наразі не може використовувати ракети на кораблях. І, як пише Politico з посиланням на власні джерела, українським військовим вдалося налагодити наявні пускові установки "Бук" радянської епохи, щоб стріляти з Sea Sparrow.
Український ЗРК "Бук" / Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ
Це означає, що незалежно від версії ракети, питання запуску цих ракет з радянських систем вже вирішено.
Чому передача Sea Sparrow позитивне рішення
Аналітики Defence Express заявляють, що рішення США надати Україні ракети Sea Sparrow – дуже позитивна новина. Повідомляється, що таких ракет на складах є чимало.
Відтак, це дозволить вирішите одне з болючих питань щодо дефіциту ракет до радянських систем. Аналітики, експерти та офіційні особи в Україні неодноразово заявляли, що Україна потребує боєприпасів.
Пуск ракети Sea Sparrow: дивіться відео
Чим ракети Sea Sparrow універсальні
Керовані ракети Sea Sparrow можуть збивати як літаки, так і крилаті ракети. Тому постачання цих ракет особливо актуальне в контексті масованих російських ударів по Україні.
Щодо RIM-7 Sea Sparrow, то ця система виробництва Raytheon і General Dynamic була розроблена ще на початку 1960 років на основі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow, і після низки модернізацій є важливою частиною ешелонованої системи протиповітряної оборони американських бойових кораблів,
– йдеться у повідомленні Defence Express.
Пуск ракети Sea Sparrow / Фото navy.mil
Тактико-технічні характеристики ракети Sea Sparrow
- Маса у близько 230 кілограмів, з якої 40,5 кілограма осколково-фугасної бойової частини;
- ракета завдовжки у 3,64 метра;
- діаметр 0,203 метра;
- може знищувати цілі на дальності від 1,5 до 20 – 30 кілометрів;
- знищує цілі на висоті від 6 до 15 240 метрів зі швидкістю понад 3,5 М.