Про це пише видання Politico, посилаючись на власні джерела. Це вперше США відправить ці ракети в Україну.

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Передача Україні Sea Sparrow

У новий пакет військової допомоги від США вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням. Їх зазвичай використовують для перехоплення літаків чи крилатих ракет.

Варто зауважити, що Sea Sparrow можна випускати, як з моря, так і з суші. Співрозмовники Politico заявляють, що українські захисники навчилися використовувати радянські "Буки" для стрільби цими зенітними ракетами.

До слова, напередодні Німеччина стало відомо про передачу великої військової допомоги від Німеччини. До неї увійшли десятки пікапів, дрони, ракетні системи та снаряди.

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