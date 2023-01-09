Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Донедавна ЗСУ мала дефіцит ракет до "Буків", але з постачанням Sea Sparrow цю проблему буде вирішено.

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За його словами, з кожним запуском радянських ракет з "Буків" їхній запас зменшується. До того ж ЗРК "Бук" не постачали за радянських часів до країн Варшавського договору. Певну кількість мала Фінляндія, яка їх отримала вже 90-ті роки від Росії.

"Треба розуміти, що ракети до "Буку" Україна сама не виробляє і брати їх доволі складно де. Адже кількість цих комплексів та ракет до них у наших союзників вкрай обмежена", – наголосив він.

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Тепер "Буки" не встануть "на паркування"

Військовий експерт зазначив, що інтеграція Sea Sparrow до "Буку" – це справжня загадка, тому що наукової відповіді, як це відбулось, не існує.

Це навіть складніше, ніж інтеграція протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM під крило радянських МіГ-29. Це зробили українські інженери у співпраці з американськими,

– нагадав він.

Катков зауважив, що була проведена величезна робота, і тепер всі "Буки", які є в наявності в Україні, можна використовувати для виконання їми своїх бойових задач.

"Sea Sparrow – доволі популярна ракета. Зараз вона знімається з озброєння, проте є значні її запаси. Її можливості майже ідентичні можливостям "Буку". Тому тепер питання, де брати ракети до "Буків" з огляду на Sea Sparrow, вирішено", – вважає Олег Катков.

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