Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Sea Sparrow використовуються по всьому світу, тож запас ракет є.
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Запас ракет великий
Павло Нарожний пояснив, що головною перевагою американських ракет є їхнє виготовлення із 1970-их років. Це свідчить про наявність багатьох модернізацій. Оскільки у такий спосіб інші країни могли отримувати ліцензії на боєприпаси та вдосконалювати їх відповідно до власних потреб.
"У наших союзників на руках таких снарядів десятки тисяч", – пояснив він.
За словами військового експерта, ракети із США українські військові зможуть успішно використовувати для зенітно-ракетних комплексів "Бук", яких Україна має достатньо.
Ракети використовуватимуть для ППО
Павло Нарожний зауважив, що ракети Sea Sparrow є відносно застарілими.
Їх не можна порівнювати з Patriot, IRIS-T, NASAMS,
– зауважив він.
Проте, за словами військового експерта, отримання американських ракет – хороша новина насамперед для ППО.
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Наразі ЗСУ для захисту інфраструктури та відбиття атак шахідів використовує боєприпаси IRIS-T. Вартість одного такого пострілу по найдешевших дронах-камікадзе коливається від 500 тисяч до мільйона доларів. У свою чергу отримання Sea Sparrow значно здешевить цей процес.
"Стріляти ми будемо цими Sea Sparrow, які застарілі, але яких є багато на складах, і так само будемо збивати шахіди, – розповів Нарожний.
Військовий експерт наголосив, що ракети Sea Sparrow можна використовувати не лише для "Буку", а й для дешевої установки, яку найімовірніше українська сторона теж отримає.
Новий пакет допомоги від США: основне
- 6 січня США заявила про новий пакет допомоги на 3 мільярди доларів для України. Пізніше американське Міноборони опублікувало перелік зброї, яку планують передати країні-союзниці.
- Невдовзі Україна отримає 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів, 100 бронетранспортерів M113, ракети ППО RIM-7 та багато іншої техніки.
- На пакет допомоги активно відреагував Володимир Зеленський. Президент України заявив, що це саме та допомога, яка потрібна.