За її словами, Росія повинна дізнатися, де проходять її кордони. Зурабішвілі засуджує війну, яку розпочав кремлівський диктатор Владімір Путін.

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Росія повинна залишити Абхазію та Південну Осетію

Зурабішвілі заявила, що грузинські питання повинні бути на столі, адже ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відступу Росії з усіх окупованих територій. Заклик президентки Грузії до відновлення регіонального порядку залежить від вирішальної поразки президента Росії в Україні, яка, за її словами, швидко наближається.

Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну,

– заявила Зурабішвілі під час інтерв'ю у своїй президентській резиденції, фасад якої прикрашений прапорами Грузії та України.

У 2008 році під час війни з Грузією Росія відправила танки та війська в межах 20 миль від Тбілісі. Пізніше Кремль визнав два сепаратистські райони – Абхазію та Південну Осетію – незалежними.

Це стало першим випадком односторонньої зміни кордонів держав, які виникли після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. З того часу Росія розмістила там свої війська, окупувавши близько п'ятої частини грузинської території, яка залишається міжнародно визнаною частиною кавказької республіки.

За словами президентки, не вимагаючи від Росії повного виведення військ в рамках умов капітуляції, "західний світ зробить ще одну велику помилку – таку ж велику, як у 2008 та 2014 роках".

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Що відомо про рішення Грузії не давати Україні зброю

Уряд Грузії відмовляється допомагати Україні. Тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що Київ звертався до Тбілісі з проханням надати не лише ЗРК "Бук", які країна у 2008 році отримала від України, але й комплекси Javelin.

США схвалили передачу своєї зброї та запропонували Тбілісі замінити комплекси на новіші, але в Грузії категорично від цього відмовилися. Касьянов наголошував, що між Україною та Грузією залишаються розбіжності щодо: