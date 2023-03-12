За словами Гарібашвілі, в Україні очікується ескалація, а грузинський уряд сам подбає про свою країну.
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Гарібашвілі розлютився на українців через підтримку протестів у Тбілісі
Прем'єр-міністр Грузії закликав українського президента та політиків "подивитися на власну країну", а потім втручатися в політичне життя Грузії.
"В Україні складна ситуація. Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки, ймовірно, будуть дуже важкі бої в цілому на Донеччині, а після захоплення Бахмута ситуація, ймовірно, ще більше ускладниться", – заявив Гарібашвілі.
Він також згадав про звернення Зеленського, у якому глава держави підтримав протестувальників. Мовляв, людина на війні вийшла і відреагувала на "деструктивну акцію", яку провели кілька тисяч людей у Грузії.
Це є прямим доказом того, що ця людина причетна, мотивована, щоб тут щось відбувалося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін і якісь невідомі особи, українські політики, Арахамія і якісь недолугі невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, тобто пряме втручання (в політику країни – 24 Канал),
– наголосив глава грузинського уряду.
Він додав, що бажає всім успіху, своєчасного закінчення війни та миру, тобто возз'єднання країни.
"Проте спочатку подбайте про себе і свою країну, ми будемо самотужки дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім", – підсумував Гарібашвілі.
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Протести в Грузії: коротко
- У Грузії вирішили прийняти закон "про іноземних агентів", який дуже нагадує той, що діє в Росії. Згідно з ним, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані "іноземними агентами".
- Це викликало обурення у грузинів. Окрім скасування цього законопроєкту, під час масового протесту у центрі Тбілісі 9 березня почали висувати політичні вимоги – разом з відставкою уряду вимагали проведення дострокових виборів.
- Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення подякував протестувальникам, які тримали у Тбілісі українські прапори та увімкнули гімн нашої країни. Він зазначив, що це був знак поваги до України. Тому глава держави також висловив свою повагу Грузії.
- Парламент Грузії 10 березня скасував скандальний законопроєкт. Грузинські депутати відхилили його в другому читанні.