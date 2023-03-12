За словами Гарібашвілі, в Україні очікується ескалація, а грузинський уряд сам подбає про свою країну.

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Гарібашвілі розлютився на українців через підтримку протестів у Тбілісі

Прем'єр-міністр Грузії закликав українського президента та політиків "подивитися на власну країну", а потім втручатися в політичне життя Грузії.

"В Україні складна ситуація. Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки, ймовірно, будуть дуже важкі бої в цілому на Донеччині, а після захоплення Бахмута ситуація, ймовірно, ще більше ускладниться", – заявив Гарібашвілі.

Він також згадав про звернення Зеленського, у якому глава держави підтримав протестувальників. Мовляв, людина на війні вийшла і відреагувала на "деструктивну акцію", яку провели кілька тисяч людей у Грузії.

Це є прямим доказом того, що ця людина причетна, мотивована, щоб тут щось відбувалося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін і якісь невідомі особи, українські політики, Арахамія і якісь недолугі невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, тобто пряме втручання (в політику країни – 24 Канал),

– наголосив глава грузинського уряду.

Він додав, що бажає всім успіху, своєчасного закінчення війни та миру, тобто возз'єднання країни.

"Проте спочатку подбайте про себе і свою країну, ми будемо самотужки дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім", – підсумував Гарібашвілі.

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Протести в Грузії: коротко