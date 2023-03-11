Про це 24 Каналу розповів журналіст, "Ехо Кавказу" Тенгіз Аблотія. За його словами, такої антизахідної позиції як зараз, в грузинської влади за 10 років не було.

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Чому Грузія стала антизахідною

Тенгіз Аблотія зазначив, що за останні 10 років, за яких у владі перебуває нинішня політична сила він не пригадує, щоб антизахідна риторика досягала таких масштабів.

"Вони майже 10 років при владі, але ніколи такої антизахідної риторики не було. Такого, щоб вони виступили й сварили Захід, за 10 років, як вони при владі – я такого не пам'ятаю. І з Росією вони завжди були більш акуратними й так відверто не напрошувались на союзницькі відносини", – розповів журналіст.

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Він додав, що це почалось тоді, коли Україна та Молдова отримали статус кандидатів на членство в ЄС, а Грузії відмовили та поставили певні умови для отримання цього статусу.

Так, ці 12 умов були такими, що це гарантовано привело б до втрати влади. Ось вони й вирішили, що їм не треба ЄС, бо вони будуть не при владі,

– відзначив Аблотія.

При цьому журналіст зауважив, що чинній грузинській владі вкрай необхідний цей статус, але вони будуть його вимагати на їхніх умовах, щоб не було незалежного суду, а влада могла тиснути на громадський сектор та журналістів

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