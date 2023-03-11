Об этом 24 Каналу рассказал журналист "Эхо Кавказа" Тенгиз Аблотия. По его словам, такой антизападной позиции, как сейчас, у грузинских властей за 10 лет не было.
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Почему Грузия стала антизападной
Тенгиз Аблотия отметил, что за последние 10 лет, при которых у власти находится нынешняя политическая сила, он не припоминает, чтобы антизападная риторика достигала таких масштабов.
"Они почти 10 лет у власти, но никогда такой антизападной риторики не было. Такого, чтобы они выступили и ругали Запад, за 10 лет, как они у власти – я такого не помню. И с Россией они всегда были аккуратнее и так откровенно не напрашивались на союзнические отношения", – рассказал журналист.
Почему грузинские власти сменили риторику: смотрите видео
Он добавил, что это началось, когда Украина и Молдова получили статус кандидатов на членство в ЕС, а Грузии отказали и поставили определенные условия для получения этого статуса.
Да, эти 12 условий были такими, что это гарантированно привело бы к потере власти. Вот они и решили, что им не нужно ЕС, потому что они будут не у власти,
– отметил Аблотия.
При этом журналист отметил, что действующим грузинским властям крайне необходим этот статус, но они будут его требовать на их условиях, чтобы не было независимого суда, а власть могла давить на общественный сектор и журналистов.
Почему Грузии отказали в статусе кандидата
- Летом 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов на членство в ЕС. Это решение ожидала и Грузия, но получила отказ.
- В Еврокомиссии решили предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия должна политически объединиться, чтобы составить четкий путь к структурным реформам и ЕС