Зурабишвили приняла участие во встрече в поддержку борьбы за свободу Украины. На Кафедральной площади в Вильнюсе она обратилась к нашим гражданам.

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Что именно сказала Зурабишвили

Люди собрались на Кафедральной площади для памяти жертв насилия россиян в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах Украины. Зурабишвили отметила, что выступление не было запланированным, однако она "просто хотела разделить с украинцами этот момент и донести солидарность грузинского народа".

Литва – одна из стран, которые как Украина и Грузия знают, что означает опыт российской оккупации и агрессии. Многие люди в Европе повторяют, что вы (украинцы – 24 Канал) боретесь за наше будущее и нашу свободу, но мы из своего опыта знаем, что вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее,

– подчеркнула госпожа президент Грузии.

Также Зурабишвили заявила, что Грузия и Украина в будущем будут вместе в Европе. "Это произойдет благодаря исключительно мужественной борьбе ваших воинов и ваших граждан, которые вместе совершают это выдающееся сопротивление. Слава Украине", – подчеркнула президент.

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