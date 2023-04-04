Зурабішвілі взяла участь у зустрічі на підтримку боротьби за свободу України. На Кафедральній площі у Вільнюсі вона звернулася до наших громадян.

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Що саме сказала Зурабішвілі

Люди зібралися на Кафедральній площі для вшанування пам'яті жертв насильства росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах України. Зурабішвілі зазначила, що виступ не був запланованим, проте вона "просто хотіла розділити з українцями цей момент і донести солідарність грузинського народу".

Литва – одна з країн, які, як Україна і Грузія, знають, що означає досвід російської окупації та агресії. Багато людей у Європі повторюють, що ви (українці – 24 Канал) боретеся за наше майбутнє і нашу свободу, але ми зі свого досвіду знаємо, що ви боретеся за нашу свободу і європейське майбутнє,

– підкреслила пані президент Грузії.

Також Зурабішвілі заявила, що Грузія та Україна в майбутньому будуть разом у Європі. "Це станеться завдяки винятково мужній боротьбі ваших воїнів і ваших громадян, які разом здійснюють цей визначний опір. Слава Україні", – наголосила президентка.

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