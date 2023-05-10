Несподіваний указ про скасування візового режиму з Грузією Владімір Путін підписав 10 травня. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Також Росія скасувала заборону російським авіакомпаніям на прямі перельоти в Грузію, запроваджену ще 2019 року.

До теми Росія хотіла "повернути" Україну за "грузинським рецептом"

Що відомо про скасування візового режиму

Візовий режим, що був запроваджений Росією ще 2000 року, був скасований указом Путіна 10 травня – фотографію вже підписаного указу поширили російські ЗМІ. Також з сайту міністерства закордонних справ Росії вже зникла рекомендація для росіян утримуватися від поїздок до Грузії.

Окрім скасування віз, російським авіакомпаніям знову дозволили курсувати до Грузії – заборона існувала з 2019 року, після подій, відомих як "Ніч Гаврилова".

Довідка. "Ніччю Гаврилова" називають протести, що почалися у Грузії 20 червня 2019 року після виступу Сергія Гаврилова, депутата Держдуми Росії, на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я. Опозиція змусила депутатів країни-окупанта покинути Тбілісі, після чого Грузією прокотилася хвиля антиросійських протестів.

Як відреагували в Грузії

Президентка Грузії, Зурабішвілі, заявила, що спроба Росії відновити авіасполучення та скасування візового режиму – чергова провокація, неприпустима на тлі російсько-української війни. Також політикиня вже закликала зібрати Раду безпеки для обговорення введення віз для росіян – наразі вона пропонує запровадити тримісячні візи.

Зурабішвілі переконана, що скасування Росією візового режиму викличе політичну напругу в республіці.

Проте голова правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення авіасполучення з Росією. Політик вважає, що це рішення в інтересах громадян і "буде вітатися".

Наша позиція проста – це була санкція, накладена Росією на Грузію свого часу, 2019 року, що, звісно, погіршило становище наших громадян. Якщо вони скасують цю санкцію – це буде їхнє рішення. Ми вітаємо, оскільки це буде благом для наших співгромадян і співвітчизників. Це наша позиція, і ця позиція зрозуміла,

– повідомив Кобахідзе.

Натомість у ЄС та США застерегли Грузію від відновлення тісних зв’язків з Росією, а в МЗС України реверанси між Росією та Грузією назвали "політичною підлістю".

Грузія і Україна: останні новини