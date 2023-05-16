Спикер МИД в комментарии 24 Каналу о восстановлении авиасообщения между Грузией и Россией заявил, что решение властей Грузии – ни что иное, как подарок Путину в то время, когда Россия совершает очередной геноцид.

Читайте также У России есть определенные планы: политолог предположил, зачем Путин отменил визовый режим для Грузии

Как в Украине отреагировали на возобновление рейсов

Спикер МИД Олег Николенко прокомментировал выдачу Грузией разрешений на рейсы в Россию.

Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль наверняка будет в восторге от такого результата,

– заявил он.

Андрей Ермак, руководитель ОП, написал, что история будет всегда помнить тех, кто делал вид, что не замечает зверств, геноцида и нацизма.

"Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. У нас общий враг, который с 90-х годов, а затем в 2008-м убивал грузин, а с 2014-го он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциален", – написал он.

Глава Офиса Президента также отметил, что война в Украине, которую ведет Россия, касается каждого. Позиция Грузии по отношению к стране-оккупанту – ошибочна, но история расставит все на свои места.

Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией

Владимир Путин 10 мая подписал указ, которым упразднил визовый режим с Грузией. Кроме того, российский диктатор также отменил и запрет для российских авиакомпаний, введенный еще в 2019 году. В ответ на эту новость президент Грузии, Саломе Зурабишвили, заявила, что действия Путина – провокация, и никакое возобновление авиарейсов невозможно на фоне войны между Украиной и Россией.

Впрочем, авиасообщения все-таки начали восстанавливать. Первым разрешение на полеты между странами получил "Азимут", а затем и авиакомпания "Georgian Airways". Первый авиарейс между Грузией и Россией должен произойти 17 мая. Но сразу же после этого недовольны граждане вышли на протест под здание МИДа и под грузинский парламент.